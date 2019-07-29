Неподалеку села Нелепино (Закарпатская область) произошло столкновение грузовика и внедорожника.

На трассе Киев – Чоп неподалеку от села Нелепино (Закарпатская область) грузовик DAF столкнулся с внедорожником Volkswagen Tiguan.

В результате ДТП погибли двое мужчин 47 и 45 лет и 43-летняя женщина.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что внедорожник выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой, от чего та загорелась.

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Правоохранители устанавливают личные данные погибших.

ДТП предварительно квалифицировали по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение безопасности правил дорожного движения, которое привело к смерти нескольких человек).











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Фото: Мукачево.net