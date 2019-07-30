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Факты / Происшествия

В Днепре грабители взорвали банкомат

Ночью, около 2.00, в Днепре грабители взорвали банкомат одного из госбанков и забрали деньги.

У Дніпрі грабіжники підірвали банкомат

Местные жители слышали хлопок, но не обратили на него внимание.

Уже через несколько минут к магазину на улице Торговой съехались сотрудники охранной фирмы.

Грабители взорвали банкомат, который находился внутри магазина, запустив трубку с газом, а затем взломали дверь, чтобы забрать деньги.

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В результате взрыва пострадал также холодильник.

На месте работают взрывотехники, оперативники и патрульные.

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В Днепре грабители взорвали банкомат / 4 фотографии

Недавно в Харьковской и Днепропетровской областях грабители также взорвали банкоматы.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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