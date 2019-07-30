В Николаеве местный житель спрятал гранату на детской площадке.

В Николаеве на одной из детских площадок правоохранители нашли гранату РГД-5.

Следственно-оперативная группа, взрывотехники, спасатели, прибывшие на место происшествия, изъяли корпус гранаты.

При обследовании территории к оперативникам подошла 52-летняя женщина, которая сообщила, что взрывное устройство на площадку принес ее 32-летний сын.

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Запал к гранате был в сумке женщины. По ее словам, она отобрала его, а от самого устройства приказала избавиться.

Мужчина пытался спрятать гранату на детской площадке, но его заметили прохожие.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве мужчина подорвался на гранате.