PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Николаеве на детской площадке нашли гранату

В Николаеве местный житель спрятал гранату на детской площадке.

В Николаеве на детской площадке нашли гранату

В Николаеве на одной из детских площадок правоохранители нашли гранату РГД-5.

Следственно-оперативная группа, взрывотехники, спасатели, прибывшие на место происшествия, изъяли корпус гранаты.

При обследовании территории к оперативникам подошла 52-летняя женщина, которая сообщила, что взрывное устройство на площадку принес ее 32-летний сын.

Читайте: 52-летняя женщина продавала гранаты в подземном переходе в Днепре

Запал к гранате был в сумке женщины. По ее словам, она отобрала его, а от самого устройства  приказала избавиться.

Мужчина пытался спрятать гранату на детской площадке, но его заметили прохожие.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве мужчина подорвался на гранате.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Под Николаевом ВАЗ наехал на группу детей-велосипедистов
В Николаеве нашли тело известного детского хирурга
Спортсмены теряют сознание: в Николаеве из-за чиновников никак не достроят спорткомплекс
В Киеве мужчина подорвался на гранате
Грязь, шум, выхлопы: Николаев превратился в стоянку для фур
Николаеву грозит техногенная авария из-за старых труб и очистных сооружений
52-летняя женщина продавала гранаты в подземном переходе в Днепре
В Ровно в дом бизнесмена кинули гранату
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка