В Запорожской области бушевала непогода, сильный ветер сносил крыши домов и валил деревья.

В селе Веселое Мелитопольского района Запорожской области 30 июля бушевал шторм. Там сильный ветер снес крышу пятиэтажке. Из-за ливня там пострадало несколько квартир на верхнем этаже.

Непогода успела натворить беды в селах Майское и Трудовое.

В селе Максимовка Вольнянского района ветер оставил без крыши местную школу.

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Во время урагана упало 30 деревьев. Три из них обрушились на учебный корпус школы. Также частично разрушены десять кровель частных домов, повреждены линии электропередач. Без света остались 368 абонентов.







Непогода в Запорожской области: ветер оставил без крыши школу и десятки зданий / 2 фотографии

К слову, 30 июля ливень затопил центр Одессы, а поселок Котовского засыпала песчаная буря.