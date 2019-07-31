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Факты / Происшествия

Непогода в Запорожской области: ветер оставил без крыши школу и десятки зданий

В Запорожской области бушевала непогода, сильный ветер сносил крыши домов и валил деревья.

Непогода в Запорожской области: ветер оставил без крыши школу и десятки зданий

В селе Веселое Мелитопольского района Запорожской области 30 июля бушевал шторм. Там сильный ветер снес крышу пятиэтажке. Из-за ливня там пострадало несколько квартир на верхнем этаже.

Непогода успела натворить беды в селах Майское и Трудовое.

В селе Максимовка Вольнянского района ветер оставил без крыши местную школу.

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Во время урагана упало 30 деревьев. Три из них обрушились на учебный корпус школы. Также частично разрушены десять кровель частных домов, повреждены линии электропередач. Без света остались 368 абонентов.

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Непогода в Запорожской области: ветер оставил без крыши школу и десятки зданий / 2 фотографии

К слову, 30 июля ливень затопил центр Одессы, а поселок Котовского засыпала песчаная буря.

Источник: ГСЧС

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