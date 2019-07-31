В Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей.

В Голосеевском районе города Киева мужчина ограбил 73-летнюю женщину и проглотил ее цепочку. Злоумышленник сорвал с шеи женщины украшение и отобрал у нее кошелек с деньгами, неравнодушные очевидцы остановили мужчину и вызвали полицию.

Грабителем оказался 26-летний житель Луганской области, ранее судимый за кражи. Его задержали в порядке ст. 208 УК, за содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.

Во время поверхностного осмотра у мужчины нашли кошелек потерпевшей. Впоследствии он признался полицейским, что сорванную цепочку проглотил.

Во время медосмотра на рентген снимке задержанного врачи обнаружили украшение.

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Напомним, в Киеве недалеко от Дарницкого площади сотрудник ломбарда закрыл клиента в помещении, забрав у него $ 51,5 тыс.