В больнице скончался нацгвардеец, который 29 июля нанес себе огнестрельное ранение в голову.

В больнице умер военнослужащий Нацгвардии, которого нашли в Киевском районном суде Одессы с огнестрельным ранением головы.

Военный умер сегодня ночью в отделении реанимации одесской городской больницы №10.

– Все расходы на транспортировку и похороны обеспечит Национальная гвардия, – рассказал пресс-офицер Южного оперативно-территориального управления Нацгвардии Владимир Белов.

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Сейчас идет служебное расследование, однако оно не выявило новых фактов.

Напомним, 29 июля утром в Киевском районном суде Одессы нацгвардеец выстрелил себе в голову.