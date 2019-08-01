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Факты / Происшествия

На Львовщине 11-летняя девочка утонула на глазах у ровесниц

В Львовские области 11-летняя девочка утонула в стремительной горной реке на глазах у своих подруг.

На Львовщине 11-летняя девочка утонула на глазах у ровесниц

На Львовщине в райцентре Стрий произошел несчастный случай – 11-летний ребенок утонул в горной реке.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области сообщают, что около полудня поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что в водоеме утонул ребенок.

Погибшая отдыхала на реке Стрий со своими одноклассницами.

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– Тело девочки обнаружили в пяти метрах от берега на глубине примерно 2,5 метров, – сообщили в полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Днепропетровской области в городе Марганце во время купания в затопленном водой карьере, на глазах у отдыхающих утонул 11-летний мальчик.

Источник: УНИАН

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