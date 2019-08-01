Во Львове патрульные спасли мужчину, который хотел покончить жизнь самоубийством.

В центре Львова мужчина пытался спрыгнуть с карниза здания на улице Грушевского.

Патрульные приехали на место происшествия, зашли в помещение и начали разговаривать с мужчиной. Они расспрашивали его о жизни, семье и он сначала шел на контакт.

Но в какой-то момент он разбил окно и засунул себе в рот стекло.

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Патрульный понял, что нельзя терять время и спросил, много ли людей собралось под окном. Воспользовавшись моментом, пока он отвернулся, подбежал и вытащил мужчину за руку.

Вскоре 35-летнего мужчину госпитализировали медики.

К слову, в Ирпене парень застрелился в отделении полиции после попытки застрелить бывшую девушку и ее молодого человека.