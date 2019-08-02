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Факты / Происшествия

Была привязана веревка с камнем: на Николаевщине в реке нашли труп женщины

В селе Николаевской области в реке Южный Буг нашли труп женщины, которую убили.

Была привязана веревка с камнем: на Николаевщине в реке нашли труп женщины

В Николаевской области в реке Южный Буг было найдено тело женщины, которая погибла насильственной смертью. У нее на туловище была привязана веревка с камнем.

В полицию об ужасной находке сообщили рыбаки. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, бригада ГСЧС и судебно-медицинский эксперт.

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Спасатели подняли тело на берег, по предварительным данным женщине на момент смерти было около 40 лет. Она могла пробыть в воде больше недели.

Для установления окончательной причины смерти труп направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

К слову, в Львовские области 11-летняя девочка утонула в стремительной горной реке на глазах у своих подруг.

Источник: Нацполиция

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