В селе Николаевской области в реке Южный Буг нашли труп женщины, которую убили.
В Николаевской области в реке Южный Буг было найдено тело женщины, которая погибла насильственной смертью. У нее на туловище была привязана веревка с камнем.
В полицию об ужасной находке сообщили рыбаки. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, бригада ГСЧС и судебно-медицинский эксперт.
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Спасатели подняли тело на берег, по предварительным данным женщине на момент смерти было около 40 лет. Она могла пробыть в воде больше недели.
Для установления окончательной причины смерти труп направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).
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