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Факты / Происшествия

Джентельмены неудачи: полиция показала видео задержания воров, укравших iBox

Полиция опубликовала видео задержания троих мужчин, укравших из супермаркета iBox с деньгами.

пограбування

Глава ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небытов рассказал, что в ночь на 29 июля в Киево-Святошинском районе трое мужчин украли из супермаркета iBox с деньгами.

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По его словам, штатный охранник не смог им помешать.

Он опубликовал видео кражи и задержания грабителей со спецназом, сотрудниками криминальной полиции и следователями.

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Джентельмены неудачи: полиция показала видео задержания воров, укравших iBox / 5 фотографий

Недавно в Харьковской и Днепропетровской областях грабители также взорвали банкоматы.

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