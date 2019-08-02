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Факты / Происшествия

На базе отдыха в Одесской области 6-летний мальчик погиб от удара током

В Килийском районе Одесской области на одной из баз отдыха 6-летний ребенок погиб от удара током.

На базе отдыха в Одесской области 6-летний мальчик погиб от удара током

На базе отдыха в Одесской области родители нашли мертвым своего 6-летнего сына, который играл возле домика, где они жили.

Семья приехала на отдых из соседнего государства.

Предварительная причина смерти ребенка – поражение током от сети электропитания базы отдыха, которая проложена в металлических трубах.

В полиции рассказали, что мальчик играл у домика, а когда родители в очередной раз вышли присмотреть за сыном, увидели его без сознания.

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Они сразу же вызвали скорую, но спасти ребенка не удалось. Мальчик умер по дороге в больницу.

Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту начаты уголовные производства по двум статьям УК Украины: 115 (умышленное убийство с пометкой несчастный случай) и 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Напомним, в одном из сел Кодымского района Одесской области 11-летняя девочка погибла от удара током.

Источник: Нацполиция

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