В Веселиновском районе Николаевской области из цистерны произошла утечка химически опасного вещества.

На станции Колосовка в Веселиновском районе Николаевской с 60 тонной цистерны произошла утечка химически опасного вещества.

Сообщение об утечке поступило в пятницу в 08.45. Цистерну переместили за пределы населенного пункта на резервную путь во избежание задержек поездов.

– Для обеспечения пожарной безопасности к месту привлечено пожарно-спасательное отделение 11 Государственной пожарно-спасательной части и передвижную химико-радиологическую лабораторию аварийно-спасательного отряда специального назначения, – говорится в сообщении.

Группа радиационной защиты с помощью приборов химической разведки и контроля провела замеры показателей токсичности.

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По результатам исследования превышений содержания химически опасного вещества сверх предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе не обнаружено.

Напомним, 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовик, перевозивший химикаты, упал в приток реки Рось.