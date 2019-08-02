В одной из многоэтажек Кривого Рога пьяный мужчина решил отомстить соседке, которая якобы затопила его квартиру.

В Кривом Роге пьяный мужчина решил заварить двери соседке. Причиной такого решения стало то, что она якобы затопила его квартиру.

На помощь он позвал своего кума и вместе с ним решил “наказать” соседку.

– Мы вышли с дочкой, попросили остановить это, потому что это незаконно, на что он ответил: Это не наше дело и он разбирается сам, – рассказала свидетель Марина Контар.

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Испуганная женщина сразу позвонила хозяйке квартиры, а та уже вызвала полицию.

Жители дома говорят, что это уже не первая опасная затея мужчины, ведь однажды он перекрыл воду к нагревателям соседей, из-за чего те едва не взорвались.

К слову, по дороге в Одессу на автомобиль туристов напали неизвестные, которые распылили газ и повредили автомобиль.