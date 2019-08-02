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Факты / Происшествия

В Киеве мужчина во время обыска выбросился с 10 этажа

В Киеве мужчина во время следственных действия в доме выпрыгнул с балкона на 10 этаже.

В Киеве мужчина во время обыска выбросился с 10 этажа

Правоохранители проводили санкционированные судом следственные действия в пдоме киевлянина в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

– В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази. Во время следственных действий мужчина, у которого проводили обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон – и прыгнул с 10 этажа, – рассказали в пресс-службе ГУНП в Киеве.

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Мужчина скончался от полученных травм в результате падения.

О событии также сообщили представителям Государственного бюро расследований.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве на проспекте Академика Палладина автомобиль Chevrolet протаранил фуру Renault.

Источник: Нацполиция

Фото: Информатор

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