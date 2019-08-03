PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

На Харьковщине легковушка влетела под грузовик: трое погибших

В Харьковской области легковой автомобиль протаранил грузовик. В результате аварии погибли три человека.

На Харьковщине легковушка влетела под грузовик: трое погибших

В Люботине Харьковской области столкнулись грузовой автомобиль Renault и ВАЗ 2112.

Читайте: В Днепре легковушка влетела в маршрутку с пассажирами, более 10 пострадавших

В результате ДТП погиб 56-летний водитель и 2 пассажира легковушки – женщина и мужчина. Также пострадал 50-летний водитель грузовика.

  • image
  • image
На Харьковщине легковушка влетела под грузовик: трое погибших / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, що в Черновицкой области в результате ДТП погиб гражданин соседнего государства.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Черновицкой области иностранец спровоцировал смертельное ДТП
Избили и распылили газ. На Тернопольщине напали на авто отдыхающих
В Запорожье уголовному авторитету перерезали горло (18+)
Кипяток в рот и лицо пока спала: в Запорожье мужчина чуть не сварил жену живьем
В Хорватии мужчина убил бывшую жену, ее партнера и четверых детей
В Киеве мужчина во время обыска выбросился с 10 этажа
Диджей Gabber разбился на мотоцикле в Киеве
В Индии семилетнему мальчику удалили 526 лишних зубов
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка