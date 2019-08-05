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Факты / Происшествия

В Кировоградской области оборвался лифт с двумя людьми

В Кировоградской области из-за обрыва троса упал грузовой лифт с двумя людьми.

Ліфт

В городе Гнутово Кировоградской области грузовой лифт с двумя людьми упал с первого этажа в подвальное помещение магазина.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, достали пострадавших и перенесли их в карету скорой помощи.

Потерпевшим понадобилась госпитализация, поэтому их забрали в Гайворонскую центральную районную больницу.

Читайте: В Тернополе мужчина погиб, упав в шахту лифта

Сейчас специалисты выясняют, почему произошел обрыв троса.

Ранее Факты ICTV писали о том, что во Львовской области грузовой лифт убил двух людей.

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