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Факты / Происшествия

В центре Киева мужчина выпал с балкона 12 этажа

В Киеве по адресу улица Жилянская, 30-А парень выпал с общего балкона на 12 этаже высотки.

В центре Киева мужчина выпал с балкона 12 этажа

5 августа около 11.00 в Киеве на Жилянской, 30-А произошел трагический случай. Парень выпал с общего балкона на 12 этаже высотки. Полученные при падении травмы оказались не совместимыми с жизнью.

По словам местного жителя, он находился дома, когда услышал резкий хлопок на улице. Выйдя из подъезда, мужчина увидел упавшего парня. Очевидец вызвал патрульную полицию.

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В центре Киева мужчина выпал с балкона 12 этажа / 3 фотографии

Погибшему было около 25 лет. Местные жители ранее  не видели молодого человека в этом доме, он упал с общего балкона.

Точные причины произошедшего устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, в Одессе пятилетняя девочка погибла в результате падения с десятого этажа.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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