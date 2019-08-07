В Бердичеве грабители ворвались в дом к супружеской паре пенсионеров и устроили пытки с целью узнать, где они хранят деньги.
В Бердичеве Житомирской области трое грабителей ворвались в дом к супружеской паре пенсионеров и начали требовать деньги.
Ночью. 72-летнего Геннадия Ивановича ударили по голове, когда он проснулся и увидел силуэт нападавшего. Пенсионер потерял сознание от удара. Женщину также избили.
Супругов связали и надели на головы мешки. Женщину закрыли в ванной, а мужчину отвели на кухню и начали пытать.
Пенсионера избивали и пытали утюгом, а в это время другие участники преступления переворачивали весь дом. Грабители унесли $1 тыс. и драгоценности.
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Пенсионеры смогли сами освободиться и вызвать полицию.
Грабители до сих пор на свободе. Собака не смогла взять след из-за дождя, который шел в момент преступления.
Над делом работают разведка и работники технических служб полиции.
Пенсионеры уверены, что грабителям была дана наводка на дом, потому что пострадавший когда-то работал врачом Райковской исправительной колонии.
Напомним, в Киеве работник ломбарда закрыл клиента в помещении, когда тот попросил обменять $51,5 тыс. Забрав деньги, грабитель скрылся с места происшествия.