В Бердичеве грабители ворвались в дом к супружеской паре пенсионеров и устроили пытки с целью узнать, где они хранят деньги.

В Бердичеве Житомирской области трое грабителей ворвались в дом к супружеской паре пенсионеров и начали требовать деньги.

Ночью. 72-летнего Геннадия Ивановича ударили по голове, когда он проснулся и увидел силуэт нападавшего. Пенсионер потерял сознание от удара. Женщину также избили.

Супругов связали и надели на головы мешки. Женщину закрыли в ванной, а мужчину отвели на кухню и начали пытать.

Пенсионера избивали и пытали утюгом, а в это время другие участники преступления переворачивали весь дом. Грабители унесли $1 тыс. и драгоценности.

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Пенсионеры смогли сами освободиться и вызвать полицию.

Грабители до сих пор на свободе. Собака не смогла взять след из-за дождя, который шел в момент преступления.

Над делом работают разведка и работники технических служб полиции.

Пенсионеры уверены, что грабителям была дана наводка на дом, потому что пострадавший когда-то работал врачом Райковской исправительной колонии.

Напомним, в Киеве работник ломбарда закрыл клиента в помещении, когда тот попросил обменять $51,5 тыс. Забрав деньги, грабитель скрылся с места происшествия.