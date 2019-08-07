В Турции в результате аварии автобуса один человек погиб и еще 11 пострадали.

В Турции автобус с туристами попал в ДТП. Авария произошла днем во вторник, 6 августа.

Автобус во время поездки на сафари в горах возле курортного района Манавгат упал с высоты 20 метров. Предварительно, водитель не справился с управлением.

По сообщению местной газеты, в ДТП пострадали 11 иностранных туристов. Еще один человек погиб.

Читайте: Под Луцком маршрутка с детьми протаранила легковушку

В генконсульстве России в Анталье уже заявили, что в автобусе находились граждане РФ. Шестеро из них пострадали и были госпитализированы. Уточняется, что среди них тяжело пострадавших нет.

Напомним, 24 июля в Турции перевернулся автобус с туристами, в результате чего пострадали 25 человек.

Источник: Интерфакс