В Турции в результате аварии автобуса один человек погиб и еще 11 пострадали.
В Турции автобус с туристами попал в ДТП. Авария произошла днем во вторник, 6 августа.
Автобус во время поездки на сафари в горах возле курортного района Манавгат упал с высоты 20 метров. Предварительно, водитель не справился с управлением.
По сообщению местной газеты, в ДТП пострадали 11 иностранных туристов. Еще один человек погиб.
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В генконсульстве России в Анталье уже заявили, что в автобусе находились граждане РФ. Шестеро из них пострадали и были госпитализированы. Уточняется, что среди них тяжело пострадавших нет.
Напомним, 24 июля в Турции перевернулся автобус с туристами, в результате чего пострадали 25 человек.
Источник: Интерфакс