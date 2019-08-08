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Факты / Происшествия

С синяками и гематомами: в Житомире посреди улицы нашли 2-летнего мальчика

В Житомире патрульные на одной из улиц города обнаружили оставленного мальчика возрастом примерно 2 года. На лице и голове ребенка были заметны синяки и гематомы. Правоохранители разыскивают родителей.

С синяками и гематомами: в Житомире посреди улицы нашли 2-летнего мальчика

7 августа вечером патрульные на одной из улиц города Житомир обнаружили оставленного мальчика возрастом примерно 2 года.

На лице и голове ребенка заметны синяки, ребенка доставили в больницу, а ювенальные инспекторы разыскивают родителей.

Мальчика в коляске патрульные заметили на улице Победы. Ребенок спал, а рядом никого из взрослых не было.

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При опросе местных жителей, патрульные выяснили, что ребенок якобы проживает неподалеку вместе с матерью. По указанному адресу правоохранители обнаружили еще двух детей, 12-летнюю девочку и 8-летнего мальчика, которые находились в доме под наблюдением летней бабушки.

По словам женщины, их родители уехали куда-то несколько дней назад и когда вернутся она не знает.

Сейчас мальчик находится в Житомирской областной детской больнице.

Напомним, 1 августа в пгт Брусилов Житомирской области исчезла 13-летняя девочка.

Источник: Нацполиция

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