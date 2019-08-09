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Факты / Происшествия

В Коростене муж забил жену до смерти и застрелился

В Житомирской области мужчина совершил самоубийство после убийства жены.

Убийство и самоубийство в Коростене

В городе Коростень (Житомирская область) нашли тело 32-летнего мужчины, который нанес себе огнестрельное ранение головы из охотничьего ружья.

В ходе расследования полицейские нашли у погибшего дома тело его 28-летней жены с многочисленными травмами, от которых она, скорее всего, умерла.

Правоохранители считают, что в ночь с 7 на 8 августа между супругами возникла ссора, во время которой мужчина напал на женщину и забил ее до смерти. Нападающий попытался скрыть преступление, но понял, что это невозможно, и решил совершить самоубийство.

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Точная причина ссоры пока неизвестна, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Семья имела средний достаток, у супругов осталось двое детей, которые сейчас находятся под опекой родных.

Начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

К слову, в Киеве ромы напали на сотрудников полиции в участке.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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