В Затоке Одесской области двое торговцев напали на сотрудников полиции, которые проводили рейд по торговым местам.

В Затоке на полицейских, которые проводили рейд по торговым точкам, напали двое местных жителей.

Конфликт возник на почве того, что продавщица одного из магазинов не смогла предоставить лицензию на продажу алкоголя и сигарет. После требований со стороны полиции, 29-летний супруг женщины и его 56-летняя мать начали вести себя агрессивно.

Они ругались, толкались и оторвали погон с униформы офицера полиции. На требования успокоиться и вести себя вежливо дебоширы не реагировали.

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Был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли алкогольными напитками и табачными изделиями) КоАП. А дебоширов привлекут к административной ответственности по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника полиции) КоАП.











В Затоке семья торговцев напала на полицейских во время рейда / 3 фотографии

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Источник: Оdessa Оnline