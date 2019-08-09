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Факты / Происшествия

В Одессе ветер повалил надувную горку – пострадал ребенок

В Одессе на пляже ветер повалил надувную горку, в результате чего пострадал ребенок.

В Одессе ветер повалил надувную горку – пострадал ребенок

В Одессе на пляже 14 станция Большого фонтана возле ресторана Икра сильный ветер повалил надувную горку.

В этот момент возле аттракциона находился ребенок.

Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь. По предварительной информации, ребенок получил ушибы и ссадины.

Читайте: Люди спасались на крышах! В Одесской области селевой поток уничтожил имущество и убил мужчину

К слову, ранее Факты ICTV писали о непогоде в Одессе. Там поваленные деревья и сильный ливень парализовали движение трамваев.

Источник: Odessa.online

Фото: Odessa.online

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