В Одессе на пляже ветер повалил надувную горку, в результате чего пострадал ребенок.
В Одессе на пляже 14 станция Большого фонтана возле ресторана Икра сильный ветер повалил надувную горку.
В этот момент возле аттракциона находился ребенок.
Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь. По предварительной информации, ребенок получил ушибы и ссадины.
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К слову, ранее Факты ICTV писали о непогоде в Одессе. Там поваленные деревья и сильный ливень парализовали движение трамваев.
Источник: Odessa.online
Фото: Odessa.online
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