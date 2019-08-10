У селі Софіївська Борщагівка група людей влаштувала стрілянину.

9 августа в результате стрельбы в селе Софиевская Борщаговка (Киевская область) мужчина получил семь огнестрельных ранений.

Правоохранители задержали группу злоумышленников приблизительно через час после введения плана Перехват.

Подозреваемыми в совершении преступления оказались уроженцы Харьковской области, а один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД.











Семь огнестрельных ранений – под Киевом произошла стрельба / 3 фотографии

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Потерпевшего доставили в больницу, где за его жизнь борются врачи.

Правоохранители продолжают следственные действия.

К слову, в Одессе в из-за кошки произошла стрельба во дворе одного из многоэтажных домов.

Источник: Андрей Небытов

Фото: Андрей Небытов