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Факты / Происшествия

Гонки с полицией: в Киеве на Позняках водитель Audi влетел в Seat

В Киеве на пересечении улицы Здолбуновкой и проспекта Петра Григоренко произошла авария с участием автомобилей Audi A4 и Seat Ibiza.

Гонки с полицией: в Киеве на Позняках водитель Audi влетел в Seat

В Киеве на Позняках водитель Audi влетел в Seat и пытался скрыться с места происшествия.

На пересечении улицы Здолбуновкой и проспекта Петра Григоренко водитель Audi4 совершил резкий маневр, чтобы попасть на проспект. Это привело к столкновению.

Audi зацепил Seat и прочесал его переднюю часть правым боком.

После совершения ДТП водитель Audi4 продолжил движение по проспекту Григоренко и попытался скрыться с места происшествия.

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Но экипаж патрульной полиции помешал убежать. Буквально в нескольких кварталах от места происшествия беглеца удалось задержать.

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Гонки с полицией: в Киеве на Позняках водитель Audi влетел в Seat / 7 фотографий

Он вел себя достаточно агрессивно и заявил, что не виноват в аварии, а просто не рассчитал расстояние между машинами во время маневра. Свою попытку к бегству он таковой не считает.

– Я не убегал от полиции. Просто адреналин был, — подытожил водитель Audi.

От прохождения теста на наличие алкоголя в крови он отказался.

В результате аварии, мужчина, который был за рулем Seat получил травму головы.

К слову, в Житомирской области больше 20 человек пострадали при столкновении автомобиля BMW и пассажирского микроавтобуса.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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