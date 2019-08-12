В Закарпатской области полиция Тячивщини выясняет обстоятельства ДТП с участием 12-летнего водителя квадроцикла.

На Закарпатье в селе Угля Тячевского района произошло ДТП, в результате чего с телесными повреждениями госпитализированы восемь человек, трое из которых – дети

Следствием установлено, что 12-летний житель села Угля, управляя квадроциклом, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda Octavia.

В результате аварии телесные повреждения получили оба водителя, а также шесть пассажиров автомобиля – 47-летняя женщина, 44-летний мужчина, 24-летняя женщина и трое детей 13, 3 и 4 года.

Пострадавших детей поместили в реанимационное отделение.

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На Закарпатье 12-летний водитель квадроцикла совершил ДТП – восемь пострадавших / 2 фотографии

По факту ДТП, которое повлекло тяжелые травмы, а также за допуск к управлению автотранспортом лица, которое не имеет на это права, возбуждены уголовные производства.

Ответственность будет нести не только несовершеннолетний водитель квадроцикла, но и его родители.

К слову, в Винницкой области в Немировском районе столкнулись Mercedes Sprinter и ВАЗ 2170. В результате ДТП пострадали семь пассажиров и водитель микроавтобуса.