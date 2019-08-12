В Киеве на бульваре Верховной Рады мусоровоз переехал человека.

В Днепровском районе Киева на бульваре Верховной Рады возле жилых домов мусоровоз переехал мужчину, после чего от полученных травм тот скончался.

Инцидент произошел во дворе неподалеку ЗАГСа.

По словам водителя мусоровоза, он сдавал задним ходом во дворы и услышал крик. Остановив машину, мужчина увидел, что под колесами лежал человек.

На место выехала полиция и скорая помощь, но медики помочь уже не могли.

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Свидетели говорят, что за 5 минут до наезда мужчина сидел прямо на дороге. Погибшему было около 35 лет.

Напомним, в Полтавской области в результате столкновения автобуса и микроавтобуса погибли двое людей.

Источник: Информатор

Фото: Информатор