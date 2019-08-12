PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве мусоровоз переехал мужчину

В Киеве на бульваре Верховной Рады мусоровоз переехал человека.

В Киеве мусоровоз переехал мужчину

В Днепровском районе Киева на бульваре Верховной Рады возле жилых домов мусоровоз переехал мужчину, после чего от полученных травм тот скончался.

Инцидент произошел во дворе неподалеку ЗАГСа.

По словам водителя мусоровоза, он сдавал задним ходом во дворы и услышал крик. Остановив машину, мужчина увидел, что под колесами лежал человек.

На место выехала полиция и скорая помощь, но медики помочь уже не могли.

Читайте: На Винниччине авто влетело в автобус: пострадало 8 человек, среди них – дети

Свидетели говорят, что за 5 минут до наезда мужчина сидел прямо на дороге. Погибшему было около 35 лет.

Напомним, в Полтавской области в результате столкновения автобуса и микроавтобуса погибли двое людей.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пробка в 4 км, погибшие и много пострадавших: под Киевом Volkswagen въехал в автобус
На Винниччине авто влетело в автобус: пострадало 8 человек, среди них – дети
Украинская балерина Исакова погибла в автокатастрофе на Полтавщине
В Голосеевском районе почти на год перекроют 10 улиц – список
В Полтавской области автобус столкнулся с микроавтобусом – двое погибших
Когда выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета
Ураган в Киеве: пробки достигли 8 баллов (КАРТА)
Дорога-фантом в Черкассах унесла жизнь байкера. Почему не могут найти виновных
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка