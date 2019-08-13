Сотрудники правоохранительных органов провели проверку 52 объектов в Харькове из-за информации о минировании.

На электронную почту полиции Харькова поступило сообщение о минировании 52 объектов в городе. После проверки оказалось, что оно ложное.

Правоохранители осмотрели 22 торговых центра, 21 жилой дом, 8 медучреждений и аэропорт.

– Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено, – говорится в сообщении.

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Во время проверки информации о минировании правоохранители не проводили эвакуацию граждан.

Проводятся действия для установления личности “минера” и его последующего задержания.

К слову, киевские полицейские получили новое сообщение о массовом минировании мостов, торговых центров, аэропорта и вокзала столицы.