Базы вакансий в интернете переполнены предложениями легкого заработка. Эксперты утверждают – это опасно и советуют быть осторожными, когда ищете работу.

Устроившись на такую, на первый взгляд, легкую работу, вы можете стать соучастником преступления.

Единственная ваша обязанность – снимать наличные с карт, присланных работодателем, передавать деньги с курьером в неизвестном направлении и получать за это свой процент.

Кажется, что будто бы ничего противозаконного в этом нет, но это не так.

– Участники такой схемы должны понимать, что они являются участниками правонарушений, – предостерегает бывший следователь Руслан Сушко.

По его словам, людей, которые работают по таким денежным схемам, называют дропы или мулы.

Читайте: Работа за границей: как не попасть на крючок аферистов

Как правило, работодатели ищут людей на территории бывшего СНГ. Возраст и образование значения не имеют, надо только держать язык за зубами.

Сушко говорит, что отслеживать подобные финансовые махинации должны налоговая и полиция.

– Они могут вычислить неплательщиков налогов, проверить их и привлечь к ответственности, – отметил он и посоветовал не реагировать на такие объявления.

Не удивляйтесь, если с вас сделают козла отпущения и бросят за решетку.

К слову, Факты ICTV рассказывали о работе для студентов летом.