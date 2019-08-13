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Факты / Происшествия

Опасные вакансии, из-за которых можно попасть в тюрьму

Базы вакансий в интернете переполнены предложениями легкого заработка. Эксперты утверждают – это опасно и советуют быть осторожными, когда ищете работу.

Банкомат

Устроившись на такую, на первый взгляд, легкую работу, вы можете стать соучастником преступления.

Единственная ваша обязанность – снимать наличные с карт, присланных работодателем, передавать деньги с курьером в неизвестном направлении и получать за это свой процент.

Кажется, что будто бы ничего противозаконного в этом нет, но это не так.

– Участники такой схемы должны понимать, что они являются участниками правонарушений, – предостерегает бывший следователь Руслан Сушко.

По его словам, людей, которые работают по таким денежным схемам, называют дропы или мулы.

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Как правило, работодатели ищут людей на территории бывшего СНГ. Возраст и образование значения не имеют, надо только держать язык за зубами.

Сушко говорит, что отслеживать подобные финансовые махинации должны налоговая и полиция.

– Они могут вычислить неплательщиков налогов, проверить их и привлечь к ответственности, – отметил он и посоветовал не реагировать на такие объявления.

Не удивляйтесь, если с вас сделают козла отпущения и бросят за решетку.

К слову, Факты ICTV рассказывали о работе для студентов летом.

Источник: Ранок у великому місті

Фото: Dreamstime

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