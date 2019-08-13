В Сумах женщине во время операции повредили внутренние органы, в результате чего она умерла.

карВ Суммах 61-летняя женщина обратилась за помощью к врачам в июле 2018 года.

Врач-акушер не провела полного медицинского обследования и без каких-либо медицинских показаний провела операцию. Во время которой врач повредил пациентке внутренние органы.

Читайте: Мучился 8 дней: у британца на операции в горле застряли зубные протезы

На следующий день у пострадавшей обнаружили осложнения и прооперировали еще раз. Однако 1 августа 2018 года она умерла.

Во время вскрытия у женщины обнаружили травмы органов брюшной полости, что привело к развитию острого фибринозно-гнойного перитонита, интоксикации организма и полиорганной недостаточности.

Акушеру-гинекологу сообщили о подозрении в совершении преступления, ей грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Ранее Факты ICTV писали, что за шесть месяцев 2019 года в Киеве корью заболело более 5 тыс. человек – такого не было за все годы независимости Украины

Источник: прокуратура Сумской области