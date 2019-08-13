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В Днепре полицейский застрелился в отделении

В аэропорту Днепропетровск в отделении полиции застрелился сотрудник правоохранительных органов.

поліція

В Днепре застрелился сотрудник Нацполиции. Он покончил с собой в в отделении полиции в аэропорту  Днепропетровск.

Мужчина зашел в комнату отдыха и выстрелил себе в голову из табельного пистолета. Это произошло 12 августа.

Читайте: Вышел на балкон: в Днепре мужчину под домашним арестом застрелил снайпер

Начато досудебное расследование.

К слову, в Затоке Одесской области двое торговцев напали на сотрудников полиции, которые проводили рейд по торговым местам.

Источник: Українські новини

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