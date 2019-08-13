В Кривом Роге мальчик застрял головой в оконной решетке на первом этаже.

13 августа на улице Эдуарда Фукса Покровского района Кривого Рога 6-летний мальчик застрял головой в оконной решетке. Это произошло на первом этаже.

Об этом в Службу спасения сообщила в 14.18 гражданка.

К месту вызова немедленно приехали спасатели ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

С помощью гидравлического инструмента спасатели освободили мальчика из оконной решетки. Ребенка осмотрели врачи, его состояние здоровья удовлетворительное.

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К спасению ребенка было привлечено семь человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники.

К слову, в Херсоне горожане увидели на крыше магазина 5-летнего мальчика и вызвали полицию.