В Одессе началось расследование по факту травмирования ребенка, который упал с высоты в центре социально-психологической реабилитации.

В Одессе в Центре социально-психологической реабилитации детей во время дневной прогулки со своей группой во дворе детского учреждения 8-летний мальчик соскользнул с арки для винограда и получил телесные повреждения.

По словам воспитательницы, она в это время отвлеклась на других детей.

В центре ребенку предоставили домедицинскую помощь и вызвали скорую. Сейчас мальчика, который получил сложные травмы и переломы, госпитализировали медики.

В Киевском отделе полиции сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

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По словам общественного деятеля Зои Мельник, в этом центре социально-психологической реабилитации якобы постоянно нарушаются права детей, а упомянутую выше ЧП пытались “замять”.

– Ребенок во время прогулки, находясь во дворе центра, без присмотра воспитателей, залез на арку с виноградом и сорвался с нее, в результате чего получил множественные переломы, – утверждает Мельник.

Мельник отметила, что после получения контактов родственников пострадавшего ребенка общественные активисты будут принимать меры по оказанию соответствующей помощи, в том числе юридической.

Напомним, в Одессе на пляже ветер повалил надувную горку, в результате чего пострадал ребенок.