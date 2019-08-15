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Факты / Происшествия

Кинули коктейль молотова: в Киеве на метро Лесная сгорела маршрутка

В Киеве возле станции метро Лесная сгорела дотла маршрутка.

Кинули коктейль молотова: в Киеве на метро Лесная сгорела маршрутка

В Киеве недалеко от станции метро Лесная загорелось маршрутка Киев-Бровары.

Водитель транспортного средства рассказал, что услышал хлопок, а затем начался пожар.

Спустя некоторое время горящую маршрутку потушили. Транспорт выгорел полностью.

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Пострадавших и жертв нет.

По данным dtp.kiev.ua, причиной пожара стал коктейль Молотова, который кинули в салон маршрутного такси.

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Кинули коктейль молотова: в Киеве на метро Лесная сгорела маршрутка / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что под Киевом на Одесской трассе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, 13 – пострадали.

Источник: Информатор

Фото: Информатор, Киев оперативный

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