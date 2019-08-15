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Непогода в Украине: более 150 населенных пунктов остались без света

В Украине из-за непогоды более 150 населенных пунктов остались без электричества.

Непогода в Украине: более 150 населенных пунктов остались без света

В результате осложнения погодных условий обесточены 151 населенный пункт в 5 областях Украины.

В Черниговской области – 61, во Львовской – 34, в Тернопольской – 25, в Черновицкой – 19 и в Волынской – 12.

Читайте: Непогода в Украине: град размером с яйцо, затопления, отключение света в 5 областях

Кроме того, в результате непогоды остаются частично разрушенными 174 (было 227) крыши зданий в Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Ранее Факты ICTV писали, что 15 августа в Украине дождить будет только на западе, на остальной территории сухо.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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