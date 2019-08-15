В Украине из-за непогоды более 150 населенных пунктов остались без электричества.
В результате осложнения погодных условий обесточены 151 населенный пункт в 5 областях Украины.
В Черниговской области – 61, во Львовской – 34, в Тернопольской – 25, в Черновицкой – 19 и в Волынской – 12.
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Кроме того, в результате непогоды остаются частично разрушенными 174 (было 227) крыши зданий в Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Ранее Факты ICTV писали, что 15 августа в Украине дождить будет только на западе, на остальной территории сухо.
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