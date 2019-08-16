В Ивано-Франковской области с пищевым отравлением госпитализированы 13 детей, отдыхавших в частной усадьбе.
В Ивано-Франковской области 13 детей были госпитализированы в больницу с пищевым отравлением.
– В ночь с 15 на 16 августа в Верховинскую ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 13 детей (2003 – 2007 г. р.), которые отдыхали в частной усадьбе Горицвет в селе Верхний Ясенов Верховинского района, – сообщили в ведомстве.
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Всего в усадьбе отдыхает 30 детей. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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