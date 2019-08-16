В Одесской области засудили двух жителей Черноморска обвиняемых в убийстве девушки.

В Одесской области Овидиопольский районный суд огласило приговор двум обвиняемым в убийстве девушки и надругательстве над телом.

30 июня 2016 года двое парней купили алкогольные напитки и позвали знакомую девушку отдохнуть ночью на пляже.

Следствие установило, что один из парней предложил другому убить их подругу. Так один из них затеял с девушкой ссору, избил ее и повалил на песок, а другой задушил жертву.

После этого они раздели убитую, спрятали ее вещи, а тело в кусты. На следующий день они вернулись и по очереди они совершили с ней половой акт, помыли тело в море, а после вырезали некоторые органы.

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Во время суда один из мужчин рассказал, что девушка была возлюбленной его друга. Она рассказала ему, что недавно у нее умерла мать и ей нужны деньги. Подозреваемый согласился заплатить ей за секс с ним.

Когда возлюбленный спал, но во время их занятия любовью проснулся и из-за того, что женщина ему изменила, решил ее убить.

Суд признал одного из мужчин виновным в убийстве (ст.115 УКУ) и надругательстве над телом (ст. 297 УКУ). Ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Его приятеля засудили только за надругательство над телом, он получил 6 лет тюрьмы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Чехии украинца Андрея Мацолу приговорили к 17,5 годам тюрьмы за убийство проститутки в городе Теплице.

Источник: Пушкинская