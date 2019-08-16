В Кременчуге в результате падения с девятого этажа погиб мальчик четырех лет.

В Кременчуге Полтавской области в результате падения из окна многоэтажки погиб 4-летний мальчик.

Пресс-офицер Кременчугского отдела полиции Анна Васенко-Волювач сообщила, что ребенок находился на кухне и забралась на подоконник. Окно было открыто. Мальчик облокотился на антимоскитную сетку и она отпала, не выдержав его веса.

– Проведенными реанимационными мерами медиков, спасти мальчика не удалось. Ребенок умер в карете скорой помощи, – отметила офицер.

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По данным полиции, в тот же день подобный случай произошел и в Горишних Плавнях. Там ровесник погибшего при подобных обстоятельствах выпал с третьего этажа спальни.

С тяжелыми телесными повреждениями различной степени тяжести ребенка доставили в больницу.

Напомним, в Одессе пятилетняя девочка погибла в результате падения с десятого этажа.