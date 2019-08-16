Правоохранители разыскали и задержали мужчину, который совершил нападение на народного депутата Виталия Куприя.
Сотрудники Нацполиции Киевской области завершили операцию Перехват, во время которой задержали 23-летнего иностранца, который напал на нардепа Виталия Куприя.
У злоумышленника есть вид на жительство в Украине.
Правоохранители также изъяли как вещественное доказательство автомобиль, на котором нападавший скрылся с места происшествия.
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Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство).
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и мотивы злоумышленника.
Напомним, 16 августа в Гостомеле около 10.00 народному депутату Виталию Куприю забрызгали лицо слезоточивым газом.
Источник: Полиция Киевской области