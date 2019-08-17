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Факты / Происшествия

Во Франции на пиротехническом шоу произошел взрыв – девять пострадавших

В Кольюре (Франция) произошел взрыв, в результате которого пострадали девять человек.

Салют

Девять человек получили ожоги во время пиротехнического шоу в Кольюре (Франция).

На одной из барж, с которых запускали салют, произошел взрыв, из-за которого несколько горящих частей попали в толпу зрителей.

Госпитализация потребовалась трем пострадавшим.

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Двух людей уже выписали из больницы, один пострадавший все еще находится под присмотром врачей.

Правоохранители начали расследование происшествия, устанавливаются все обстоятельства, которые привели к взрыву.

К слову, в Канаде произошло ДТП, в результате которого прогремел сильный взрыв.

Источник: 20 minutes

Фото: Dreamstime

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