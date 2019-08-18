PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Взрыв на свадьбе в Кабуле: 63 погибших, более 180 пострадавших

В результате теракта во время свадебной церемонии в Кабуле, столице Афганистана, погибли по меньшей мере 63 человека, еще более 180 получили ранения.

Вибух на весіллі у Кабулі

В Кабуле террорист-смертник взорвал себя во время свадьбы.

Теракт произошел 17 августа около 21.00 по киевскому времени.

В банкетном зале праздновали свадьбу представители мусульманской общины шиитов.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

Читайте: Взрыв в Кабуле: погибли более 50 человек

Напомним, в июне в Багдаде в результате взрыва в мечети погибли и пострадали люди.

Источник: TOLOnews

ФотоTOLOnews

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Во Франции на пиротехническом шоу произошел взрыв – девять пострадавших
Радиация в Одессе: возможно ли повышение из-за взрыва под Архангельском
Это не Чернобыль, но последствия будут страшными. Реакция экспертов США на взрыв под Северодвинском
Взрыв на полигоне в Северодвинске: уровень радиации был превышен в 16 раз
Россия признала – под Северодвинском взорвался ядерный реактор
Взрыв под Архангелськом: в Росатоме признались в испытании нового специзделия
В России повысился радиационный фон после взрыва на полигоне – СМИ
Салах пожертвовал $3 млн на восстановление института рака после взрыва
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка