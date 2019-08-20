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Факты / Происшествия

Разбой на ферме под Киевом – мужчина пытался украсть корову

В Броварах Киевской области мужчина напал на работника фермы, чтобы украсть корову.

Розбій на фермі під Києвом

30-летний нападающий ударил работника фермы в челюсть – тот потерял сознание.

Полицию вызвали другие сотрудники животноводческой фермы, которые стали свидетелями разбойного нападения.

Выяснилось, что задержанного разыскивает полиция Чернигова за неявку в суд.

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При этом недавно его выпустили под домашний арест за аналогичное преступление.

Открыто производство по двум статьям УКУ – ч. 2 ст. 187 (Разбой) и ч. 186 (Грабеж).

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Разбой на ферме под Киевом – мужчина пытался украсть корову / 2 фотографии

К слову, в Харькове мужчина, угрожая женщине-кассиру, похитил 2 тыс. грн и скрылся.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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