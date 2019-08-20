На мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро (Бразилия) мужчина взял в заложники пассажиров автобуса.

Правоохранители ведут переговоры с мужчиной, который захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Злоумышленник вооружен револьвером и электрошокером.

Известно, что мужчина представился офицером военной полиции. Он угрожает залить автобус бензином.

Сейчас нет информации о том, чего именно требует злоумышленник, однако он выпустил из автобуса шестерых человек.

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По предварительным данным, в автобусе все еще держат 11 заложников.

Движение по мосту перекрыто, на месте происшествия находятся сотрудники спецназа и бригады скорой помощи.

К слову, в Киеве неподалеку от метро Голосеевская произошла стрельба.

Источник: Globo

Фото: TTs Brasil – News