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Факты / Происшествия

Оставили на 11-летнюю сестру: на Харьковщине из окна выпала годовалая девочка

В Харьковской области ребенок выпал из окна, когда родители были на работе.

Оставили на 11-летнюю сестру: на Харьковщине из окна выпала годовалая девочка

В Сахновщинском районе Харьковской области из окна второго этажа выпала девочка в возрасте 1 год 10 месяцев.

Ребенка в тяжелом состоянии с травмами головы госпитализировали.

– Девочка находилась дома с 11-летней сестрой, пока родители были на работе. Окно в комнате было открыто, – рассказали в ГУ НП в Харьковской области.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что на Харьковщине во дворе дачного дома в селе Слобожанское Нововодолажского района соседка обнаружила тело 15-летней девушки.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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