В Харьковской области ребенок выпал из окна, когда родители были на работе.
В Сахновщинском районе Харьковской области из окна второго этажа выпала девочка в возрасте 1 год 10 месяцев.
Ребенка в тяжелом состоянии с травмами головы госпитализировали.
– Девочка находилась дома с 11-летней сестрой, пока родители были на работе. Окно в комнате было открыто, – рассказали в ГУ НП в Харьковской области.
Читайте: В Киеве спасатели сняли шестерых малолетних руферов с Северного моста
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за) УК Украины.
Ранее Факты ICTV писали, что на Харьковщине во дворе дачного дома в селе Слобожанское Нововодолажского района соседка обнаружила тело 15-летней девушки.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+