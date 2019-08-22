PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

На Запорожье 16-летняя девушка выстрелила из ружья подруге в лицо

В Запорожской области в результате неосторожного обращения с оружием 17-летняя девушка получила ранения лица.

На Запорожье 16-летняя девушка выстрелила из ружья подруге в лицо

В пгт Камышеваха в Запорожской области в одном доме собрались четыре подруги в возрасте от 15 до 17 лет, когда не было родителей.

– Дочь хозяина дома взяла ружье отца и во время неосторожного обращения, произошел случайный выстрел. Потерпевшая 2002 года рождения получила травму лица, – рассказали в ГУНП в Запорожской области.

Ружье правоохранители изъяли. Сотрудники полиции проводят проверку легальности и условий хранения оружия.

Читайте: На Сумщине мужчина взял экс-жену в заложники и порезал ее избранника

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Санкции статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Кропивницкий (Кировоградская область) убили адвоката Александра Иванова.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В России трое полицейских в служебном авто изнасиловали девушку
В Детройте расстреляли автомобиль рэпера – есть жертва
Самолет Маврикий-Мадрид провалился на 300 метров в воздухе – десятки пострадавших
На Сумщине мужчина взял экс-жену в заложники и порезал ее избранника
Оставили на 11-летнюю сестру: на Харьковщине из окна выпала годовалая девочка
В Днепре под припаркованным авто провалился асфальт
Стрельба в Киеве возле метро Голосеевская – трое пострадавших
Из-за удара оторвало ногу: в Киеве Mercedes насмерть сбил девушку
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка