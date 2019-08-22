В Запорожской области в результате неосторожного обращения с оружием 17-летняя девушка получила ранения лица.

В пгт Камышеваха в Запорожской области в одном доме собрались четыре подруги в возрасте от 15 до 17 лет, когда не было родителей.

– Дочь хозяина дома взяла ружье отца и во время неосторожного обращения, произошел случайный выстрел. Потерпевшая 2002 года рождения получила травму лица, – рассказали в ГУНП в Запорожской области.

Ружье правоохранители изъяли. Сотрудники полиции проводят проверку легальности и условий хранения оружия.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Санкции статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

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