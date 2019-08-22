В городе Зоест, что на западе Германии, 8-летний мальчик угнал у родителей Volkswagen.

В Германии 8-летний ребенок сел в родительский Volkswagen Golf и направился к ближайшему автобану А-44.

Мальчик разогнался со скоростью 140 км/ч. Через какое-то время он понял, что такая скорость ему не по плечу и припарковался на обочине. Он включил сигнальные огни и даже поставил предупреждающий “треугольник”, дожидаясь помощи.

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– Я просто хотел немного покататься, – сказал он полицейским.

В результате автоприключения никто не пострадал.

Родители мальчика рассказали, что это для них не в новинку – их сын уже устраивал подобные поездки.

К слову, в Волгоградской области (Россия) двухлетний ребенок на машине сбил маму.