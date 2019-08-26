В Одесской области произошло убийство матроса, который проходил срочную службу.

В Одесской области военнослужащий выстрелил в голову из автоматического оружия сослуживцу. Вследствие ранения матрос-срочник умер.

Убийство произошло 25 августа в селе Дачное Беляевского района, где дислоцируется 35-я отдельная бригада морской пехоты.

Стрелка задержали, против него открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.

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Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, под Харьковом найден труп военнослужащего контрактной службы.

Источник: Военная прокуратура Южного региона