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Факты / Происшествия

Под Киевом мужчина прострелил соседу ногу из-за велосипеда

В Киевской области мужчина из-за велосипеда устроил стрельбу.

Под Киевом мужчина прострелил соседу ногу из-за велосипеда

В селе Горенка Киевской области 60-летний мужчина из неизвестного оружия стрелял в соседа. В результате чего последний получил ранение ноги.

Сообщение в полицию поступило от 47-летнего потерпевшего. По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции.

Выяснилось, что между соседями давно неприязненные отношения, они постоянно ссорятся. В этот раз конфликт произошел из-за обвинений в краже велосипеда. Все закончилось стрельбой.

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Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ст. 15 и по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. Продолжается следствие.

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Под Киевом мужчина прострелил соседу ногу из-за велосипеда / 2 фотографии

К слову, на Черниговщине сотрудник Службы безопасности Украины в нетрезвом состоянии ездил за рулем автомобиля и устроил стрельбу.

Источник: Нацполиция

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