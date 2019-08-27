В Киевской области мужчина из-за велосипеда устроил стрельбу.
В селе Горенка Киевской области 60-летний мужчина из неизвестного оружия стрелял в соседа. В результате чего последний получил ранение ноги.
Сообщение в полицию поступило от 47-летнего потерпевшего. По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции.
Выяснилось, что между соседями давно неприязненные отношения, они постоянно ссорятся. В этот раз конфликт произошел из-за обвинений в краже велосипеда. Все закончилось стрельбой.
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Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ст. 15 и по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. Продолжается следствие.
К слову, на Черниговщине сотрудник Службы безопасности Украины в нетрезвом состоянии ездил за рулем автомобиля и устроил стрельбу.