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Факты / Происшествия

Поток сносил машины, метро затопило – ливень в Мадриде

После длительной жары в Мадриде (Испания) прошел ливень, который затопил метро города.

Перед дощем

Десятки автомобилей пострадали в результате сильного ливня, который прошел в Мадриде (Испания).

Испанскую столицу буквально затопило. По городу плавали автомобили, а передвигаться было просто невозможно.

Кроме того, властям Мадрида пришлось закрыть несколько веток метро, поскольку вода добралась и туда.

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В пригороде столицы Испании также выпал град.

Информации о пострадавших в результате ливня пока нет.

К слову, генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о чрезвычайной климатической ситуации в мире.

Видео: Guardian News

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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