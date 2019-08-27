После длительной жары в Мадриде (Испания) прошел ливень, который затопил метро города.

Десятки автомобилей пострадали в результате сильного ливня, который прошел в Мадриде (Испания).

Испанскую столицу буквально затопило. По городу плавали автомобили, а передвигаться было просто невозможно.

Кроме того, властям Мадрида пришлось закрыть несколько веток метро, поскольку вода добралась и туда.

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В пригороде столицы Испании также выпал град.

Информации о пострадавших в результате ливня пока нет.

К слову, генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о чрезвычайной климатической ситуации в мире.

Видео: Guardian News