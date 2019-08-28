PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Голова лежала на обочине, а тело – в доме: на Одесщине расследуют смерть мужчины

В одном из сел Балтского района Одесской области женщина нашла на обочине дороги мужскую голову.

Голова лежала на обочине, а тело – в доме: на Одесщине расследуют смерть мужчины

В Одесской области жительница Балтского района обнаружила страшную находку на обочине – голову мужчины. Она сообщили в полицию.

Правоохранители установили, что погибший – местный житель, который проживал в заброшенном доме неподалеку. Там и обнаружили его разлагающееся тело.

47-летний мужчина жил один и употреблял алкоголь. В последний раз его видели месяц назад, но это никого не удивило, ведь он говорил о намерениях уехать. Двери его дома были открыты настежь.

Читайте: Успел сказать последнее слово. В Киеве парню перерезали горло и выкинули из машины

В ходе судебно-медицинского осмотра и вскрытия тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако окончательные выводы о ее причине будут сделаны после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

Открыто производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

К слову, в селе Новолутковка Кировоградской области мужчина убил родную мать и отрубил ей голову топором.

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

убийство в киеве
Успел сказать последнее слово. В Киеве парню перерезали горло и выкинули из машины
Пожар в Черноморске: огонь охватил караоке-клуб и детский центр
Пожар в Черноморске: огонь охватил караоке-клуб и детский центр
Тушили два часа: в Одесской области на ферме загорелось 700 т сена
Тушили два часа: в Одесской области на ферме загорелось 700 т сена
Кайтсерфинг в Украине. Сколько стоит купить снаряжение и где обучают
Кайтсерфинг в Украине. Сколько стоит купить снаряжение и где обучают
Замовне вбивство в Броварах
Убийство двух женщин в Броварах исценировали, чтобы задержать заказчика
Пропавших под Киевом мать и дочь убили по заказу за $50 тыс.
Пропавших под Киевом мать и дочь убили по заказу за $50 тыс.
В Киевской области военный под наркотиками застрелил товарища
В Киевской области военный под наркотиками застрелил товарища
На немецком вокзале мужчина с ножом напал на людей – есть жертвы
На немецком вокзале мужчина с ножом напал на людей – есть жертвы
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка