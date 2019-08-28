В одном из сел Балтского района Одесской области женщина нашла на обочине дороги мужскую голову.

В Одесской области жительница Балтского района обнаружила страшную находку на обочине – голову мужчины. Она сообщили в полицию.

Правоохранители установили, что погибший – местный житель, который проживал в заброшенном доме неподалеку. Там и обнаружили его разлагающееся тело.

47-летний мужчина жил один и употреблял алкоголь. В последний раз его видели месяц назад, но это никого не удивило, ведь он говорил о намерениях уехать. Двери его дома были открыты настежь.

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В ходе судебно-медицинского осмотра и вскрытия тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако окончательные выводы о ее причине будут сделаны после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

Открыто производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

К слову, в селе Новолутковка Кировоградской области мужчина убил родную мать и отрубил ей голову топором.